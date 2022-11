Eine Wanderung zum Weihnachtspostamt sorgt für Spenden

Im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür gibt es ein Weihnachtspostamt. Dort werden Wunschzettel an den Weihnachtsmann gesammelt. Genau dieses Postamt ist das Ziel einer Wandergruppe aus Hannover, die dabei Spenden sammeln möchte. Foto: Ole Spata/dpa

Was für ein sportlicher Einsatz: Nachdem in den vergangenen Jahren Sportler und Sportlerinnen von Hannover aus immer wieder mit dem Rad ins 170 Kilometer entfernte Christkinddorf Himmelpforte fuhren, bricht nun eine Wandergruppe zu einem neuen Ziel auf. Der Deutsche Alpenverein der Sektionen Hannover und Hildesheim möchten auf diese Weise Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe sammeln. Mitglieder treffen sich am Sonnabend um 8 Uhr vor dem Neuen Rathaus und wandern 34 Kilometer nach Himmelsthür, das in diesem Jahr 1000 Jahre alt wird. Die etwa 20-köpfige Gruppe nimmt auch gern Wunschzettel mit auf Tour. Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes wird am Sonnabend passende Geleitworte sprechen.