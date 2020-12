Adventskalender 2020

Willkommen im HAZ-Video-Kalender für den Advent 2020! Jeden Tag lesen prominente Hannoveraner eine Weihnachtsgeschichte vor. Tippen oder Klicken Sie auf die Zahlen, um die Videos zu sehen. Jeden Tag können Sie ein weiteres Türchen öffnen.

