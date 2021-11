Beliebte Beiträge Allzeit span>

Der Kinderchor und der Extrachor planen mit der Staatsoper am 18. Dezember ein kleines Konzert auf dem Opernplatz. Foto: Kutter Die Spendensammlung der HAZ-Weihnachtshilfe lebt vom starken Engagement der HAZ-Leserschaft. Ihre Großzügigkeit und ihre kreativen Ideen machen die Sammlung erfolgreich. Dabei hilft jeder Cent, der von Menschen, Vereinen und Unternehmen gesammelt wird. Schulklassen organisieren Benefizkuchenbasare, Unternehmen verzichten auf Weihnachtspost und rufen stattdessen zu Spenden auf, und Menschen wie Klaus Lindemann wünschen sich zum 80. Geburtstag im Dezember Spenden statt Geschenke. Zum Treffen der Helfer und Helferinnen kamen mehr als Hundert Menschen am Opernplatz zusammen. Dabei waren der Vespa-Club, Oberbürgermeister Belit Onay, Stadtsupterintendent Rainer Müller-Brandes, die MUT-Stiftung und viele mehr. Foto: Kutter Trotz der Corona-Krise sind auch einige Benefizveranstaltungen geplant. So sammeln am 27. November Mitglieder des Hannnoverschen Radsport-Clubs und Unterstützer bei einer besonderen Radtour Spenden. Sie bringen Wunschzettel und Briefe ins weihnachtliche Postamt Himmelpforten und fahren dafür 170 Kilometer. Wenn Sie, liebe Leserschaft, Briefe für den Weihnachtsmann mitgeben wollen, kommen sie um 8 Uhr auf den Trammplatz. Für diesen körperlich schweren Einsatz bitten die Radler um eine Spende an die Weihnachtshilfe. Freudeskreis, Unesco AG und Organisationen wie Eichels Events organisieren Benefiz-Veanstaltungen. Foto: Kutter Auch in den kommenden Wochen wird vielfältig gesammelt. So treffen sich am 6. Dezember zahlreiche Mitglieder des Vespa-Clubs Hannover, um gegen 18 Uhr als rollende Weihnachtsmänner und Elfen durch die Stadt zu fahren und Spenden einzusammeln. Am selben Tag lädt auch der Freundeskreis Hannover mit dem Team der „Balkon Beats“-Reihe ins Theater am Küchengarten zu einem Konzertabend mit regionalen Musikern wie Isabelle Gebhardt, Ottolien, Tycho Barth und Alicia Cibola ein. Das sinfonische Blasorchester Opus 112 spielt am 12. Dezember in der Marktkirche für die HAZ-Weihnachtshilfe. Und am 18. Dezember planen der Extrachor und der Kinderchor der Staatsoper ein kleines Konzert auf dem Opernplatz. Weitere Aktionen werden rechtzeitig auf www.weihnachtshilfe.de und in der HAZ bekannt gegeben. Wenn Sie planen, eine Spendenidee umzusetzen, schreiben Sie uns an jan.sedelies@haz.de. Auch die Lions sammeln in diesem Jahr wieder. Unterstützung bekommen sie von Bürgermeister Thomas Hermann. Foto:...