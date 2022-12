Endlich wieder „Jingle Bells“: Bühne frei für den Rat der Stadt

Vor drei Jahren sang der Rat der Stadt zuletzt für die HAZ-Weihnachtshilfe. Am Donnerstag singt die Politik nun endlich wieder für den guten Zweck. Foto: Samantha Franson

Der Auftritt des Rat der Stadt beim Weihnachtsmarkt gehört zur Weihnachtszeit wie Glühwein und gebratene Mandeln. Doch in den vergangenen zwei Jahren konnte der Rat nicht auf der Bühne an der Marktkirche auftreten – die Corona-Krise ließ keinen gemeinsamen Gesang über Parteigrenzen hinweg zu. Am kommenden Donnerstag ist es nun soweit. Nach der Ratssitzung und einer gemeinsamen Probe wagen sich Politiker und Politikerinnen erneut auf die Bühne und singen zum Beispiel „Jingle Bells“. Dem Vernehmen nach haben sie prominente Unterstützung. Gudrun Schröfel soll durch die Noten helfen. Gegen 19 Uhr geht es auf der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt los. HAZ-Weihnachtsengel sammeln dabei für die HAZ-Weihnachtshilfe.