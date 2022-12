Sängerin Alicia Cibola lädt zum Motown-Konzert im Musikzentrum

Klingt gut: Alicia Cibola singt am Freitag für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Sven Brauers

Vor einem Jahr begeisterte die Sängerin Alicia Cibola bei einer Spendengala des Freundeskreis Hannover im Theater am Küchengarten. Nun lädt die Künstlerin aus Houston in Texas zu einem eigenen Benefiz-Konzert zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe ein. Unter dem Titel „A Merry Soulful Christmas“ präsentiert Alicia Cibola einen von der Motown Musik inspirierten Konzertabend samt Interpretationen von Stevie Wonder, Jackson 5 und Mariah Carey. Unterstützt wird sie dabei von einer zehnköpfigen Begleitband, vom Musikzentrum und von Kevin Rabemanisa, der das Vorprogramm gestaltet. Los geht’s am Freitag im Musikzentrum an der Emil-Meyer-Straße 26 um 20 Uhr.