Lions laden zur Mittagspause für den guten Zweck

Der Lions-Club kocht auf dem Kröpcke Erbsensuppe für die HAZ-Weihnachtshilfe.

Die 45. Saison der HAZ-Weihnachtshilfe beginnt traditionell erst zum Totensonntag. Doch die Mitglieder der Lions-Club Hermes-Calenberg bitten schon am Sonnabend zur Mittagspause für den guten Zweck. Zum 22. Mal schenken ehrenamtliche Helfer direkt auf dem Kröpcke Erbsensuppe aus, bieten Champignons, Bratwurst, Kuchen und Kaffee an. Die Erlöse unterstützen die Initiative Clinic-Clowns und die HAZ-Weihnachtshilfe – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort. „So haben wir es immer gehandhabt“, sagt Rüdiger Ahlers, der die Aktion von Beginn an initiiert. „Wir haben auch im Schneetreiben und im Sturm durchgehalten.“

Unterstützt werden die Lions-Mitglieder erneut von prominenten Vertretern der Stadtgesellschaft. Helfer wie Bürgermeister Thomas Hermann, Kunstsammler Robert Simon und Mitglieder des Börsenclub bieten Passanten etwa 400 Liter Erbsensuppe an. Auch HAZ-Redakteur Heiko Randermann unterstützt die Spendensammlung am Kochtopf. Im vergangenen Jahr wurden von Lions-Mitgliedern allein 35 Kuchen gespendet. „Es ist toll zu sehen, wie man zusammen helfen kann“, sagte Ahlers. Das Angebot läuft von 10.30 bis 18 Uhr.

Das Konto der Weihnachtshilfe ist das gesamte Jahr über geöffnet. Die IBAN des Kontos bei der Sparkasse Hannover lautet DE43 2505 0180 0000 5725 00.