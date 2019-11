Lions beweisen guten Geschmack

Die Lions kochen auf dem Kröpcke Erbsensuppe und verkaufen Kuchen, Kaffee und Glühwein für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Samantha Franson

Schon um 8 Uhr morgens bereiteten die Mitglieder des Lions-Clubs Hermes-Calenberg eine besondere Mittagspause vor. Denn mitten auf dem Kröpcke bauten sie eine Kochtopf für gleich 400 Liter Erbsensuppe auf. Dazu kamen Stände für von Mitgliedern gespendete Kuchen, eine Grillstation für 3000 Bratwürste, Tausende Champignons und Verkaufstresen für Kaffee und Glühwein. Vor allem boten sie aber viel Raum für Gespräche und soziales Engagement. Denn auch bei der 23. Benefiz-Mittagspause sammelten die Lions Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Ehrenamtliches Engagement für Menschen in Not

„Für uns ist es eine tolle Gelegenheit, enge Freundschaften mit einer ehrenamtlichen Aktion zu pflegen und sich für Bedürftige zu engagieren“, sagte Lions-Präsident Christof Barklage. Und so banden sich Mitglieder und Unterstützer wie Bürgermeister Thomas Hermann und HAZ-Redakteur Heiko Randermann schnell die Schürzen um und warben immer wieder lautstark für die Erbsensuppe für den guten Zweck. „Es ist doch eine tolle Sache, wenn sich Menschen für den sozialen Zweck einsetzen. Ich bin stolz darauf, dass es so viele engagierte Menschen in unserer Stadt gibt“, sagte Hermann und wendete gekonnt die Champignons – ein wenig Abwechslung von der Arbeit im Rathaus, in dem er zuvor noch die Narren begrüßt hat.

Ein Treffen der Engagierte für die HAZ-Weihnachtshilfe

Die Aktion der Lions wurde auch in diesem Jahr schnell Treffpunkt von Passanten und weiteren Unterstützern der Spendensammlung. Musikdirektor Ernst Müller traf Teufelsgeiger Charly Neumann und lud die Gäste zum 30. Weihnachtskonzert ins City Center Langenhagen am 15. Dezember ein. Mitglieder des Vespa-Club warben für ihre gemeinsame Ausfahrt am Nikolaustag rund um die Oper in Weihnachtsmann-Aufzügen. Und die Clinic-Clowns Petronella und Fidou sorgten für gute Laune unter den jungen Besuchern mit riesigen Seifenblasen. Mittendrin begrüßte Rüdiger Ahlers viele Stammgäste, die der Initiator der Mittagspause über die Jahre gewonnen hat. „Die Freude an der Aktion ist ungebrochen.“ Und Ahlers freute sich, dass die ersten Teilnehmer wie Thomas Hermann auch schon für das kommende Jahr ihre Hilfe zugesagt haben.