Das Junge Vokalensemble tritt in der Hofkirche auf

Das Beartungsteam von MLP lädt das Junge Vokalensemble in die Neustädter Hof- und Stadtkirche ein. Foto: Schaarschmidt

Seit mehr als zehn Jahren laden die Geschäftsstellenleiter der

Finanz- und Vermögensberater MLP Kunden und Musikliebhaber zu besonderen Adventskonzerten ein. In die Neustädter Hof- und Stadtkirche ist in diesem Jahr am Montag, 2. Dezember, das beliebte Junge Vokalensemble Hannover zu Gast. Die Leitung hat Prof. Klaus-Jürgen Etzold. Los geht’s um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings sammeln MLP-Mitarbeiter Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe. Die kostenlosen Eintrittskarten sind in der MLP-Geschäftsstelle an der Marienstraße 11, per Mail an hannover1@mlp.de oder telefonisch unter (0511)1261920 erhältlich. Das Spendenkonto ist das gesamte Jahr hindurch geöffnet. Die IBAN-Nummer lautet: DE 432 505 018 000 005 725 00 bei der Sparkasse Hannover.