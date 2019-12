Radsportler sammeln Wunschzettel für den Weihnachtsmann

Im vergangenen Jahr war auch Bürgermeister Thomas Hermann beim Start der Tour „Gegen die Kälte“ dabei. Foto: Heidrich

Mit Briefen an den Weihnachtsmann starten am Sonnabend, 7. Dezember, Radsportler in Hannover zur fünften Tour „Gegen die Kälte“. Ihr Ziel: Himmelpforten bei Stade. Dort soll der Weihnachtsmann wohnen. Und die Radler bringen ihm die Wunschzettel aus Hannover. Dabei sammeln sie Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe. Eltern können den Radsportlern die Wunschzettel auch persönlich übergeben. Der Start der Tour ist um 8.30 Uhr am Neuen Rathaus. Den Start begleitet in diesem Jahr Polizeipräsident Volker Kluwe. Über die Internetseite www.gdk-tour.de lässt sich die Tour auch digital verfolgen.

Die Route führt die Teilnehmer von Hannover über Walsrode und Scheeßel bis nach Sittensen. Dort treffen sie mit weiteren Radsportlern aus dem Landkreis Stade zusammen. Anschließend geht es über Harsefeld zum Ziel nach Himmelpforten. Auf dem dortigen Christkindmarkt werden die Briefe an den Weihnachtsmann übergeben und es folgt einen geselliger Abschluss. Die Tour hat in den vergangenen Jahren immer mehr Radsportler begeistert. Die Organisatoren um Ingvar Vollprecht und Bernd Blauert-Segna unterstützen die HAZ-Weihnachtshilfe seit Jahren erfolgreich. Das Spendenkonto ist das gesamte Jahr hindurch geöffnet. Die IBAN-Nummer lautet: DE 432 505 018 000 005 725 00 bei der Sparkasse Hannover.