Kunst hilft der Spendensammlung der HAZ-Weihnachtshilfe

Die Künstlerin Susann Ohlendorf (li.) unterstützt auch in diesem Jahr die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Klaus Ritgen

​Die neue Saison der Weihnachtshilfe beginnt offiziell am 20. November. Schon jetzt engagieren sich aber vor allem Künstler und Künstlerinnen für die Spendensammlung der HAZ für Menschen in Not vor Ort. So lädt die Künstlerin Susann Ohlendorf am Freitag, 12. November, um 18 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Autumn Rhapsody“. Die imaginären Landschaften im Kunstladen an der Lister Straße 3 erinnern an Emil Nolde und William Turner. Die Ausstellung kann am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr als 2-G-Veranstaltung besucht werden. Ohlendorf stellt für die Spendensammlung exklusiv das Gemälde „Into the Skies“ zur Verfügung. Gebote können im Kunstladen abgegeben werden. Der Erlös unterstützt die Weihnachtshilfe.

Schrottskulptur hilft der Spendensammlung

Den guten Zweck unterstützt auch Aktionskünstler HA Schult, der hinter dem Neuen Rathaus die Skulptur „Wertgigant“ aufgebaut hatte. Von der aus Elektroschrott bestehenden Skulptur ließ der Künstler limitierte Grafiken in der Größe 50 mal 70 Zentimeter anfertigen, die nun die HAZ-Weihnachtshilfe unterstützen. Denn der Erlös kommt direkt und ohne Abzüge Menschen in Not vor Ort zugute. Von den gerahmten Grafiken gibt es nur 100 Stück. Die Hälfte der handsignierten Arbeiten können in der Geschäftsstelle Lange Laube in Hannover und in den Geschäftsstellen Langenhagen und in Burgdorf für den Preis von 199 Euro erworben werden.