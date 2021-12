Matthias Brodowy lädt zur Benefiz-Show per Livestream

Matthias Brodowy präsentiert eine Mix-Show im Lindener Spezialclub – und sammelt dabei Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Tomas Rodriguez

Vor vier Jahren haben sich für die HAZ-Weihnachtshilfe der erfolgreiche Krimi- und Kinderbuchautor Wolfram Hänel, Musiker Arndt Schulz und der Kabarettist und Entertainer Matthias Brodowy getroffen, um das Lied „Zehn kleine Weihnachtsmänner“ aufzunehmen. In der schwierigen Corona-Phase lädt Brodowy nun als Moderator zu einer weiteren Benefiz-Aktion. Am Dienstag, 7. Dezember, präsentiert er live im Spezialclub in Linden spannende Künstler und Künstlerinnen. Die Show lässt sich dabei auch per Livestream verfolgen. Drei Euro jedes Stream-Tickets gehen direkt an die Spendensammlung. Um 20.15 Uhr geht es los. Karten gibt es unter dem Link www.spezialclub-livestream.de.

So sah damals das Video zum Song aus: