Ein Bildband zur Architektur in Hannover wird zum Benefiz-Projekt

Buchhändler Dirk Eberitzsch unterstützt mit dem Verkauf des neuen Bildbandes „Architektur in Hannover seit 2000“ die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Heinrich Hecht

Der neue Bildband „Architektur in Hannover seit 2000“ erzählt von der architektonischen Entwicklung, die Hannover mit und nach der Expo genommen hat. Heinrich Hecht und Conrad von Meding haben auf 300 Seiten Beispiele spannender Bauten versammelt und berichten vom Sprengel-Museums-Erweiterungsbau, dem Nord/LB-Glaskasten, dem umgebaute Landtag, dem nachempfundenen Schloss in Herrenhausen und der Conti-Zentrale am Pferdeturm. Das zweieinhalb Kilo schwere Werk kostet 49 Euro. Buchhändler Dirk Eberitzsch möchte mit dem Verkauf bei Leuenhagen & Paris an der Lister Meile 39 etwas Gutes tun – und spendet bis Ende der Woche für jedes verkaufte Exemplar 10 Euro an die HAZ-Weihnachtshilfe. Die Autoren laden zudem am kommenden Dienstag um 17 Uhr zur Signierstunde ein.