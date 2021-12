Nikoläuse rollen durch Hannover

Rot-weiß rollt an: 50 Vespa-Fans haben am Nikolaustag Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe gesammelt. Foto: Katrin Kutter

​Was für ein Anblick: Fast 50 Nikoläuse, Weihnachtsengel, Elfen und ein bisher unbekannter Geistlicher namens Heiliger Vesparus fuhren am Montag durch die Innenstadt. Ihre Vespa-Roller waren mit unzähligen Lichterketten geschmückt, Kofferradios spielten Weihnachtslieder und immer wieder schallte ein kräftiges Ho-Ho-Ho durch die Straßen. Der Aufzug sammelte am Kröpcke Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe. „Ich danke euch sehr für die Hilfe, denn es gibt viele Menschen, die vor Ort Unterstützung brauchen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach, der ein wenig auf einer Vespa mitfahren konnte. Für den Vespa-Club Hannover war es schon die sechste gemeinsame Ausfahrt. Viele putzten ihre rollenden Schätze heraus. So war die Faro Basso von 1954 von Karsten Nehls liebevoll geschmückt. Thora Gölles nahm ihren Hund Beff Beff als Weihnachts-Rentier mit. Und Steffen Rowold sagte nur: „Es ist doch einfach geil, in so einem Aufzug durch die Stadt zu fahren und überall leuchtende Augen zu sehen.“ Außerdem wurde kräftig gesammelt: Etwa 930 Euro sind zusammengekommen.