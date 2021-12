Schützen laden zur Impfung und sammeln Spenden

Volltreffer für die Impfkampagne und die HAZ-Weihnachtshilfe: die hannoverschen Schützen machen mit. Foto: Katrin Kutter

​Gesellschaftliches Engagement gehört zum Schützenwesen dazu wie Fanfarenklänge und Kaltgetränke. Die Schützen in Hannover haben zum Beispiel im Herbst für die Betroffenen des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesammelt. Nun engagieren sie sich erneut für die Weihnachtshilfe und unterstützen sogar die Impfaktion vor Ort. Am Sonntag laden sie von 9 bis 15 Uhr ins Schützenhaus des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine an der Wilkenburger Straße 30 zur Impfung ein und bitten um Unterstützung für die Spendensammlung.