Apotheken sammeln vielfältig für die Spendensammlung

Constanze und Magdalene Linz haben in der Leibniz und Delfin Apotheke in der Corona-Krise besonders viel zu tun. Trotzdem spenden sie für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Keven Münbkel

​In fast jedem Jahr der HAZ-Weihnachtshilfe sind hannoversche Apotheken besonders für die Spendensammlung engagiert. So haben zum Beispiel Constanze Linz und Magdalene Linz, die die Delfin-Apotheke an der Lister Meile und die Leibniz Apotheke an der Georgstraße betreiben, jeweils 1000 Euro überwiesen. „Uns geht es als Geschäft gut. Da möchten wir etwas zurückgeben“, sagt Constanze Linz. Auch für die Hochwasseropfer engagierten sich die Betreiberinnen. „Uns ist aber auch der regionale Aspekt wichtig. Wir verfolgen die Fallbeispiele und möchten direkt vor Ort helfen“, sagt Magdalene Linz. Ihre Teams unterstützen sie dabei. So wurden die Gelder für geplante Betriebsausflüge nun für die Spenden genutzt.