Mit Fröbelsternen und Marmelade sammelte die Unesco AG

Anke Deniz und Nina Kossack von Unesco AG sammelten in Schulpausen Spenden. Foto: Bismarckschule

​Die Corona-Krise ließ auch in diesem Jahr keinen großen Weihnachtsbasar der Unesco AG an der Bismarckschule zu. Dabei werden in der Regel großzügige Beträge für die HAZ-Weihnachtshilfe, den Mecki-Kontaktladen, den Wünschewagen des ASB und die Malteser gesammelt. „Wir haben unseren Basar nun auf Ende März verschoben und sammeln dann“, erklären Nina Kossack und Anke Deniz. Für die HAZ-Weihnachtshilfe wurde in den vergangenen zwei Wochen trotzdem gesammelt – mit einem Pausenverkauf von selbstgebastelte Ohrringe, Schlüsselanhängern, Schutzengeln, Lesezeichen, Fröbelsternen, Marmelade, Kräutersalz und Süßigkeiten. Dabei sind 500 Euro zusammengekommen. „Es hat uns wie immer viel Freude bereitet, die HAZ-Weihnachtshilfe zu unterstützen.“