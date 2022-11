Neue Weihnachtskugeln helfen der Spendensammlung

Die neue Benefiz-Weihnachtskugel interpretiert die Heilige Familie samt Marktkirche. Foto: Ilona Hottmann

Im vergangenen Jahr zierte das Erdmännchen Gustav von Kinderbuchautor Ingo Siegner 3000 Benefiz-Weihnachtskugeln. Der Lions Club Hannover-Leibniz sammelte damit Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe und die Hannöversche Kindertafel. Für die zweite Auflage der Aktion hat nun der Künstler und Typograf Sebastian Peetz das Design der Kugeln übernommen. Diese sind ab Sonnabend, 19. November, erhältlich.

Auf den Benefiz-Weihnachtskugeln ist die Heilige Familie in stilisierter Form zu erkennen, ebenso wie Caspar, Melchior und Balthasar, die unter dem Stern von Bethlehem stehen. Ein Engel, der an Leibniz erinnert, hat auf dem runden Schmuckstück ebenfalls seinen Platz gefunden. Und auch die Marktkirche ziert die Weihnachtskugel. Peetz hatte zuletzt mit einer Kunstaktion an den Wiederaufbau des Gotteshauses erinnert. Zudem hat der Kreative das „Bid Book“ für die Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt gestaltet. Nun folgt die Weihnachtskugel: „Ich freue mich, das Projekt unterstützen zu dürfen.“

Die Benefiz-Weihnachtskugel gibt es im lokalen Handel

Aktiv für den guten Zweck: Lions-Mitglieder und Händler: Daniel Schubmann, Bernd Krüger, Sebastian Peetz, Lothar Seidel, Nita-Surya Weitz und Dirk Eberitzsch. Foto: Ilona Hottmann

Die Lions-Mitglieder und Vertreter des Handels wie Lothar Seidel, Bernd Krüger, Daniel Schubmann, Dirk Eberitzsch und Nita-Surya Weitz waren bei der Vorstellung der Kugel voll des Lobes für die Gestaltung des Weihnachtsschmucks. Dieses Mal sei es ein völlig anderes Motiv als das von Siegner und spreche vielleicht eine ganz andere Zielgruppe an – „aber genau das macht die Weihnachtskugelreihe aus“, sagte Schubmann, der ein großes Sammelpotenzial sieht. „Sehr edel“, lobte Seidel.

Liebe zum Detail: Der mehrfach international ausgezeichnete Künstler Sebastian Peetz hat die Gestaltung der Kugel übernommen. Foto: Ilona Hottmann

Die Kugeln gibt es von Sonnabend an bei Leuenhagen & Paris an der Lister Meile, bei Hans G. Bock, Weitz, Parfümerie Liebe, Eckerle und in der Tourist-Information. Zudem haben diverse Cityhändler angekündigt, die Kugeln an wechselnden Sonnabenden zu verkaufen. Am Sonnabend sind die Kugeln von 12 bis 18 Uhr am Blätterbrunnen erhältlich – für nur 5 Euro pro Stück.