Große Nachfrage nach Benefiz-Weihnachtskugeln

Handarbeit für den guten Zweck: Händler und Lionsmitglieder verpacken die Weihnachtshilfe-Benefizkugeln. Foto: Ilona Hottmann

Was für ein Auftakt für die Hilfsaktion des Lions Club Hannover-Leibniz: Am Blätterbrunnen in der hannoverschen Innenstadt verkauften sie Weihnachtskugeln zugunsten der Kindertafel und der HAZ-Weihnachtshilfe. Der Designer und Künstler Sebastian Peetz signierte etwa 350 Kugeln. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Daniel Schubmann von den Lions.

Jörg Wohlt und Sebastian Peetz haben am Sonnabend zahlreiche Weihnachtskugeln für den guten Zweck verkaut. Foto: Daniel Schubmann

Der persönliche Verkauf wird am kommenden Sonnabend im Schuhhaus Gisy und unter der Arkade von I.G. von der Linde fortgesetzt. Und schon heute wird bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt gesammelt. Los geht’s an der Marktkirche mit Oberbürgermeister Belit Onay, Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader um 15.45 Uhr.