Künstlerin lädt zum Benefiz-Verkauf in ihre Galerie

Das Kunstwerk „Frauen der Welt“ soll für einen guten Zweck versteigert werden. Foto: Karin Pätzold

Karin Pätzold ist Diplom-Designerin, Künstlerin, Malerin und Gestalterin. Sie malt Acrylbilder, Ölbilder, Zeichnungen, Aquarelle, Portraits, Landschaften und Stillleben und lädt nun am kommenden Sonntag zu einem Sonderverkauf im Atelier ein. Von 12 bis 17 Uhr bietet sie zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe ausgewählte Bilder, Skizzen, Zeichnungen, Collagen, Genähtes und Gebasteltes zu günstigen Preisen an. Besonders das Werk „Frauen der Welt“ soll für den guten Zweck eine passende Käuferin finden. Das Atelier ist am Fuhrenkamp 17 in Langenhagen.