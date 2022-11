Kunst-Auktion von Theodoros Nikolaidis hilft der Spendensammlung

Theodoros Nikolaidis gestaltet seine Werke anonym. Nun engagiert er sich für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Rainer Droese

Die Kunst von Theodoros Nikolaidis schmückt schon lange nicht nur Leinwände. Die aufwendig gestalteten, meist bunten Werke zieren Autos, Motorräder, Schuhe und Jacken und erstrahlen häufig im Schwarzlicht. Zu seinen Kunden gehören Musiker Jason Derulo, Kampfsportler Kerim Engizek, Fußballer Salif Sané und Rapper Farid Bang. Aktuell stellt Nikolaidis in Hamburg aus und bereitet eine Ausstellung zur Art Basel in Miami vor. Fast jede Arbeit ist ein Unikat – auch sein Beitrag für die HAZ-Weihnachtshilfe.

Denn bei der Einweihung des HAZ-Newsrooms im September gestaltete Nikolaidis das Bild live. Mit Acrylfarben und 24 Karat Blattgold malte er eine Augenpartie, in der sich die Skyline Hannovers spiegelt. „Die Augen sind ein Blick in die Seele. Man kann hinter die Fassade schauen“, sagt Nikolaidis in seinem Atelier im Norden Hannovers. „Die Augen blicken auf die notwendigen Dinge, auf das, was es wirklich zählt.“ Nikolaidis widmet seine Arbeit daher den Menschen in Not, für die nun gesammelt werden soll. Denn das Bild wird für die HAZ-Weihnachtshilfe versteigert. Bis Sonntag, 18. Dezember, können Gebote per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Weihnachtshilfe-Auktion“ abgegeben werden. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In der Regel würde Nikolaidis für das Bild etwa 3500 Euro veranschlagen. Aber jedes Gebot hat eine Chance.