Urban Priol sammelt beim Jahresrückblick Spenden für die Weihnachtshilfe

Nach drei Jahren endlich wieder in Hannover: Urban Priol. Foto: Samantha Franson

Am Donnerstag, 1. Dezember, blickt Kabarettist Urban Priol wieder auf das Jahr zurück. Die Termine in den vergangenen beiden Jahren wurden aufgrund der Pandemie verschoben. Nun spürt er im Theater am Aegi wieder gesellschaftspolitischen Ereignissen nach, stellt dabei wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Priol ist Experte der Parodie – und engagiert sich sozial. Gemeinsam mit Veranstalter Horst Janzen, der viele Jahre das Theater am Küchengarten in Linden betrieben hat, ruft er am Donnerstag zu Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe auf. Am Auftrittsabend wird die Spendendose im Foyer platziert. Los geht es im Aegi um 20 Uhr.