Buchhandlung präsentiert eine XXL-Advents-Signierstunde

Auch Ingo Siegner siegniert am Freitag Bücher und wirbt für den guten Zweck.

Diese Signierstunde hat etwas von einer exklusiven Buchmesse. Denn am Freitag treffen sich in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris an der Lister Meile 39 fast ein Dutzend Autoren und Autorinnen, um Bücher zu signieren und um für die Weihnachtshilfe zu sammeln. Dabei sind Mario Bekeschus, Heike Wolpert, Sibylle Narberhaus, Bettina Reimann, HAZ-Autor Uwe Janssen und Claudia Rimkus, die am 8. Dezember auch für die Spendensammlung zu einer Lesung in die Deutsche Bank einlädt. Sven Oliver Neitzel signiert sein Pinsa-Kochbuch. Und HAZ-Redakteur Conrad von Meding signiert gemeinsam mit Heinrich Hecht ihr Buch „Architektur in Hannover seit 2000“. Für jedes verkaufte Architektur-Buch spendet Leuenhagen 5 Euro. Weiterhin ist auch Kinderbuchautor Ingo Siegner dabei. Und der Künstler Sebastian Peetz signiert die Benefiz-Weihnachtskugeln. Los geht die umfangreiche Aktion um 16 Uhr.