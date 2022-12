Die Galerie der kreativen Ideen hilft der Spendensammlung

Geben nicht auf: Silke Klein und Jan Larkins präsentieren auch auf kleinerer Fläche Geschenkideen für den guten Zweck. Foto: Samantha Franson

Seit 2006 bieten Silke Klein und Jan Larkins mit dem Werkstatt-Atelier „two lives Einklang“ in der Südstadt eine offene Werkstatt für Töpfer- und Bastelarbeiten an. Im Frühjahr wurde ihnen ein Teil der Räumlichkeiten gekündigt – zwei Drittel der Fläche. Trotz der engen Räumlichkeiten engagiert sich das Team mit kreativen Aktionen weiterhin für die HAZ-Weihnachtshilfe, für die es in den vergangenen Jahren mehrere Tausend Euro gesammelt hat. Bis zum 9. Dezember kann man etwa bei einem kleinen Weihnachtsverkauf in der Galerie Insektenhotels oder Weihnachtsschmuck aus Keramik für den guten Zweck erwerben. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Montag bis Mittwoch zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.