Dieser Kulturkalender hilft Menschen in Not vor Ort

Hannover, Linden: TAK: Benefiz-Gala mit dem Freundeskreis Hannover und Balkon Beats zu Gunsten der Weihnachtshilfe. (mit: Katharina Sterzer (Freundeskreis), Jan-Hendrik Schmitz (TAK), Volker Wiedersheim & Sonja Fröhlich. Musiker: Isabelle Gebhardt, Tycho Barth Band, Jona Straub, Alicia Cibola (Viktor Sirjanow (Bass), Roland Krügler (Gitarre), John Winston Berta (Schlagzeug))

Die Spendensammlung für Menschen in Not in der Region Hannover lebt vom vielfältigen Engagement der Bürger und Bürgerinnen. Immer wieder sind es Künstler und Künstlerinnen, die mit Benefiz-Aktionen Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe sammeln. Viele laden nach zwei Jahren Pandemiepause nun endlich wieder zu großen Konzerten und Lesungen ein. Eine Übersicht.

Krimi-Autorin Claudia Rimkus liest zugunsten der Spendensammlung. Foto: Christian Behrens

Den Auftakt der heißen Benefiz-Phase übernimmt die Autorin Claudia Rimkus. Sie liest in den Räumlichkeiten der Deutschen Bank am Donnerstag, 8. Dezember, aus dem vierten Charlotte-Stern-Krimi „Erlenried“. Der Eintritt ist kostenlos. Um Spenden für die Weihnachtshilfe wird gebeten. Los geht’s um 19 Uhr.

Magier Cody Stone zaubert für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Cody Stone

Auch am Donnerstag, 8. Dezember, tritt der Magier Cody Stone in Hannover auf und lädt zu „Cody’s Magic Show“ in die Hinterbühne an Hildesheimer Straße 39A ein. Cody Stone hat internationale Preise als Illusionist gewonnen, feierte Auftritte in Las Vegas und New York und ließ auch schon die Insel Wilhelmstein verschwinden. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 18 Euro. Cody Stone spendet am Abend die komplette Gage.

Das Orchester Opus 112 sorgt in der Marktkirche für Adventsmusik. Foto: Katrin Kutter

Dieser Auftritt gehört zur Weihnachtshilfe wie die singenden Ratspolitiker und Politikerinnen auf dem Weihnachtsmarkt: Am 11. Dezember tritt das sinfonische Blasorchester Opus 112 um 19 Uhr in der Marktkirche auf. Zweimal lang musste der Auftritt aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Nun kann das Konzert wieder stattfinden. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

In der Galerie Herrenhausen tritt das Heeresmusikkorps auf. Bundeswehr

Gesammelt wird auch beim Adventskonzert der Bundeswehr in der Galerie Herrenhausen. Das etwa 50-köpfige Heeresmusikkorps Hannover präsentiert am Montag, 12. Dezember, ein Programm von „Leise rieselt der Schnee“ bis zu „We wish you a merry Christmas”. Es werden opulente Advents-Hymnen in einem festlichen Ambiente geboten. Gastgeber ist der Kommandeur des Landeskommandos Niedersachsen, Oberst Dirk Waldau. Bei freiem Eintritt wird für die Weihnachtshilfe und das Sodatenhilfswerk gesammelt. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Hip-Hop trifft Songwriting-Kunst: Das Duo Ottolien spielt im Theater am Küchengarten. Foto: Sarah Pernt

Auch am 12. Dezember läuft das Benefiz-Konzert des Freundeskreis Hannover. Dabei treten vielversprechende Musiker und Musikerinnen aus der Region im Theater am Küchengarten in Linden auf. Die Auswahl übernehmen Volker Wiedersheim und Sonja Fröhlich, die bei ihrer Konzert-Reihe BalkonBeats regelmäßig Musiktalente vorstellen. In diesem Jahr sind Songwriterin Marei Debertin dabei, das Funk-Duo Bella Bonza, das Rap-Pop-Gespann Ottolien und die Soul-Band Me & Ms Jacobs, die beim Tag der Niedersachsen für pure Euphorie sorgte. Los geht’s um 19 Uhr.

Alicia Cibola kommt mit einer zehnköpfigen Band ins Musikzentrum. Foto: Jan Blachura

Alicia Cibola präsentiert im Musikzentrum „A Merry Soulful Christmas“: Beim von der Motown Musik inspirierten Benefiz-Konzert tritt die Sängerin aus Houston mit einer zehnköpfigen Begleitband auf. Zum Musikprogramm gehören Soul-, Blues- und Funk-Interpretationen bekannter amerikanischer Weihnachtssongs von Künstlern wie Stevie Wonder, Jackson 5 und Mariah Carey. Unterstützung erhält Alicia Cibola vom Support-Künstler Kevin Rabemanisa. Los geht’s um 20 Uhr.

Seit Jahrzehnten für die HAZ-Weihnachtshilfe aktiv: Ernst Müller spielt am 15. Januar in Langenhagen sein letztes Konzert. Foto: Moritz Frankenberg

Gesammelt wird auch im neuen Jahr. So laden die Langenhagener Symphoniker zum Neujahrskonzert ein. Das Hausorchester SKH des Prinzen von Hannover tritt am 15. Januar in der Emmaus-Kirche in Langenhagen auf. Der Musikdirektor und langjährige Unterstützer der Weihnachtshilfe Ernst Müller möchte sich mit diesem Konzert verabschieden. Der Eintritt ist frei. Um spenden wird gebeten. Los geht’s um 16 Uhr.