Vespa-Weihnachtsmänner und Engel schwenken Spendendosen

Weihnachtsmann-Korso in der Innenstadt: Mitglieder des Vespa-Club Hannover sammelten am Dienstagabend bei einer Benefiz-Rundfahrt. Foto: Ilona Hottmann

Mit kräftigem „Ho Ho Ho!“ und lieblichen Hupgeräuschen grüßten am Dienstagabend zahlreiche Mitglieder des Vespa-Club Hannover Passanten in der hannoverschen Innenstadt.

Sie präsentierten sich zum Nikolaustag als Engel, Elfen, Schnee- und Weihnachtsmänner und hatten ihre Roller liebevoll mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückt. Bei der Rundfahrt vom Georgsplatz über Opernplatz bis hin zum Kröpcke sammelten sie Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe – erstmalig mit eigener Polizeieskorte und alkoholfreier Glühweineinlage an der Kröpcke-Pyramde. Die Benefiz-Rundfahrt „Babbo“ mit Segen des Heiligen Vesparus lief schon zum siebten Mal und begeisterte erneut zahlreiche Menschen am Straßenrand. Die Tradition der Benefiz-Ausfahrt wird in diesem Jahr auch noch rund um Garbsen fortgesetzt. Dort ruft Claudia Brehm am Sonnabend zu einem Vespa-Ausflug auf. Los geht’s schon um 10.30 Uhr an der Weberstraße in Berenbostel. Auf der Route liegen Stelingen, Osterwald und Horst.