Dichter und Dichterinnen sammeln mehr als 1000 Euro Spenden

Das Team von „Macht Worte!“ sammelte mehr als 1000 Euro Spenden bei einem Poetry Slam in der Oper. Foto: Matthuas Stehr

Der 40. Poetry Slam in der Staatsoper wurde auch für die Spendensammlung der HAZ-Weihnachtshilfe ein großer Erfolg. Denn die Dichter und Dichterinnen baten wie gewohnt bei der Dezember-Ausgabe um Spenden für Menschen in Not vor Ort und ließen klassische Dosen durch die Reihen wandern. Am Ende zählte das Veranstaltungsteam von „Macht Worte!“ eine Summe von sensationellen 1036 Euro. Moderator Henning Chadde bedankte sich bei den treuen Besuchern und Besucherinnen und lud zur nächste Ausgabe am 19. März 2023 ein.