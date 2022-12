Krimilesung und Konzerte helfen der Spendensammlung

Hannover – hann-Weihnachtshilfe-Deutsche Bank | Die Autorin Claudia Rimkus liest in der Ihre Roman sind düster. Die Stimmung am Abend in der Deutschen Bank gut: Claudia Rimkus las für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto Tim Schaarschmidt

In der Filiale der Deutschen Bank am Georgsplatz ging es nun blutig zu. Denn die Krimiautorin Claudia Rimkus stellte dort ihren Roman „Erlenried“ vor – und sparte nicht mit mörderischen Details an hannoverschen Orten. Trotz der Gruseleinlagen überwog bei der Lesung die gute Stimmung. Denn das Bank-Führungsteam um Achim Walter und Ina Bandemer nutzte die Benefiz-Lesung um bei Wein und kleinen Köstlichkeiten für die HAZ-Weihnachtshilfe zu sammeln.

Ina Bandemer, Claudia Rimkus und Achim Walter sammelten in der Deutschen Bank Spenden für Menschen in Not vor Ort. Foto: Tim Schaarschmidt

Die Sammlung wird schon am Montag fortgesetzt. Im Theater am Küchengarten läuft ein Benefiz-Musikfestival ab 19 Uhr. In der Galerie Herrenhausen gibt das Heeresmusikkorps ein Adventskonzert um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen sind kostenlos, um Spenden wird gebeten.