Magier Cody Stone bietet einen zauberhaften Spendenabend

Engagierte Spendensammler: Ein ganzes Team half Magier Cody Stone (Dritter v. l.) bei seiner Show in der Hinterbühne. Foto: Jan Sedelies

Für den Magier Cody Stone war der Auftritt in der Hintebühne ein echtes Heimspiel. Regelmäßig begeistert der Illusionist trotz engem Tourneekalender in der Südstadt seine Fans – und lud nun zum Benefiz-Abend ein. Dabei sammelte er nicht nur mit der klassischen Spendendose, sondern spendete am Ende auch seine Gage. Etwa 1000 Euro sind dabei zusammengekommen. „Die Hannoveraner unterstützen mich schon seit Jahren, nicht nur in der Corona-Zeit“, sagt Stone. „Ich sehe die Weihnachtshilfe als Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Gerade in dieser magischen Zeit des Jahres.“ Cody Stone ist am 18. März wieder mit seinen smarten Illusionen in Hannover zu sehen. Dann tritt er im Pavillon auf.