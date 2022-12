Sichern Sie sich jetzt Kunstwerke zu Weihnachten

Ralf Nickel und Klaus Ritgen vom KunstLaden spenden einen hochwertigen Banksy-Druck. Foto: Thomas Schirmacher

Die hannoversche Kunstszene unterstützt auch in diesem Jahr die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort mit Kunstwerken. Für die HAZ-Weihnachtshilfe kann man noch bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Weihnachtshilfe-Auktion“ Gebote einsenden. Die höchsten Gebote erhalten den Zuschlag. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Unikat: Künstler Della versteigert gemeinsam mit Malte und Florian Stichnoth eine kunstvolle Kuckucksuhr. Foto: Michael Thomas

So hat Künstler Della in Kooperation mit der Goldschmiede Stichnoth eine Kuckucksuhr im hannoverschen Design entwickelt. Die farbenfrohe Collage versammelt Kröpcke-Uhr, Waterloosäule, Mendini-Haltestelle und natürlich das Neue Rathaus. Die 100 Zentimeter große Version gibt es nur einmal und kann per Mail ersteigert werden.

Im KunstLaden an der Lister Strasse 4 läuft bis zum 30. Dezember die Ausstellung „Besser wird’s nicht“ mit Werken von Jörg Immendorff, Emma Wildfang und Robert Hettich. Auch Drucke von Banksy sind zu sehen. So zeigt der Laden „Girl with a Balloon“, dessen Original bei einer Auktion geschreddert wurde. Einen Druck aus der amerikanischen Druckerei West Coast Country, die dem Künstler nah stehen soll, versteigert der KunstLaden-Team nun für die Weihnachtshilfe. Das Mindestgebot liegt bei 450 Euro.

Der Künstler Theodoros Nikolaidis widmet seine Arbeit den Menschen in Not vor Ort. Foto: Rainer Dröse

Engagiert ist auch Theodoros Nikolaidis. Seine Werke zieren Autos, Motorräder, Schuhe und Jacken und erstrahlen häufig im Schwarzlicht. Bei der Einweihung des HAZ-Newsrooms gestaltete Nikolaidis ein Bild mit Acrylfarben und 24 Karat Blattgold. In einer Augenpartie spiegelt sich die Skyline Hannovers. Nikolaidis widmet seine Arbeit den Menschen in Not, für die nun gesammelt werden soll.

WP Eggers entwickelte „Exotische Invasion in den Leinearmen nördlich Hannovers“. Foto: WP Eggers

Bis Sonntag läuft auch die Versteigerung eines Werkes von WP Eggers. Es trägt den Titel „Exotische Invasion in den Leinearmen nördlich Hannovers“. Das Werk ist eine Lithografie mit einer 15er-Auflage. Das versteigerte Exemplar ist die Nummer 13, ist 61 mal 45 Zentimeter groß und hat ein Mindestgebot von 250 Euro. Das Werk wird vom KunstLaden an der Lister Straße 3 gestiftet.

Der Fotograf Joachim Giesel versteigert für die Weihnachtshilfe ein Bild einer „Bolero“-Probe. Foto: Joachim Giesel

Auch der Fotograf Joachim Giesel unterstützt erneut die Spendensammlung. Giesel war mehr als 20 Jahre für Oper und Schauspiel tätig und hat 1990 ein Bild von der Ballettprobe „Bolero“ festgehalten. Das Werk (60 mal 82 Zentimeter, Leinwand auf Holzrahmen) gibt er nun für die Weihnachtshilfe ab.