Jetzt Benefiz-Kartenpakete sichern

Starke Aktion: Harald Böhlmann und Hans Nolte verkaufen Ticketpakete für die HAZ-Weihnachtshilfe. Foto: Tim Schaarschmidt

Diese Fans des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs und Kleinen Fest im Großen Garten in den Herrenhäuser Gärten sind wirklich beeindruckend. Bei Minusgraden standen sie am Wochenende vor der HAZ-Geschäftsstelle an der Langen Laube an, um sich die Benefiz-Kartenpakete zu sichern. Enthalten sind zwei Eintrittskarten für die Vorpremiere des Kleinen Fests im Großen Garten am 4. Juli 2023 und zwei Karten für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb. Das Paket wird für 135 Euro angeboten. Ein großer Anteil der Einnahmen wir der HAZ-Weihnachtshilfe gespendet. Genau 25 Pakete sind noch von Montag an zu haben. Die Geschäftsstelle öffnet um 10 Uhr.