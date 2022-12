Die Regionsversammlung stimmt Weihnachtslieder an

Vor der Corona-Pandemie sang noch der ehemalige Regionspräsident auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover: Hauke Jagau begleitete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Region bei ihrem Auftritt auch auf Gitarre. Foto: Tim Schaarschmidt

Vor der Pandemie war es ein vertrautes Bild in der Weihnachtszeit: Mitglieder der Regionsversammlung und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Region Hannover trafen sich auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt und sangen Weihnachtslieder. Begleitet wurden sie dabei vom ehemaligen Regionspräsidenten Hauke Jagau an der Gitarre. Am Dienstag wird die Tradition nach der Pandemie-Pause fortgesetzt. Von 17.30 Uhr an wird singend und musizierend für den guten Zweck gesammelt. Denn es wird um Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe gebeten.