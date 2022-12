Weihnachtlicher Wohlklang für den guten Zweck

Starke Stimmen für den guten Zweck: Die Regionsversammlung singt in der Altstadt. Foto: Jan Sedelies

Sieben Stunden haben die Abgeordneten der Regionsversammlung am Dienstag diskutiert und politisch gestritten. Christina Schlicker führte als Vorsitzende durch die Tagesordnung – und hielt auch am Abend die Versammlung zusammen. Denn mit Unterstützung von zwei Gitarren und einem Horn sang die Politik Weihnachtslieder. Direkt an der Bühne an der Marktkirche präsentierten sie gemeinsam „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ und „Feliz Navidad“.

Feliz Navidad: Christina Schlicker sorgte für Wohlklang in der Politik.

Auch Regionspräsident Steffen Krach sang mit, lud die Kollegen und Kolleginnen auf einen Glühwein ein – und sammelte vor allem Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe.